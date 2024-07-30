Stavros Christodoulidis kimdir? Nagehan Alçı’nın sevgilisi Yunan diplomat kaç yaşında?

13 yıl evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene boşanan Nagehan Alçı gönlünü Stavros Christodoulidis’e kaptırdı. Peki, Stavros Christodoulidis kimdir, kaç yaşında?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 3 Ekim 2023’te boşandıktan sonra Alçı geçtiğimiz günlerde Yunan diplomatla sevgili olduğunu açıklamıştı.

Stavros Christodoulidis, Yunan diplomat olarak tanınan bir isimdir. Yunanistan Başkonsolos Vekili olarak İstanbul’da görev yapmaktadır.