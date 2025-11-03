Start-up’lar, geleceğin ortaklıklarını Türkiye E-Ticaret Haftası’nda kuruyor

Haberin Devamı

90 milyar dolarlık hacme ulaşan dijital ticaretin dönüşümü, Türkiye’nin en büyük e-ihracat buluşması Türkiye E-Ticaret Haftası’nda sahneye çıkıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, 21–22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “Future-Commerce / Geleceğin Ticareti” temasıyla gerçekleşecek.

Bu yıl Türkiye E-Ticaret Haftası’nın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan S2B (Start-up to Business) Buluşmaları, start-up’lar, yatırımcılar ve kurumsal markaları aynı masada buluşturacak.

Girişimcilerin yenilikçi çözümleriyle büyük ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarını eşleştiren bu özel görüşmeler,

stratejik iş birliklerinin ve yeni nesil ortaklıkların tohumlarının atıldığı bir platform sunacak.

Gelecek Fabrikası: Yeni Nesil Fikirlerin Üretim Alanı

S2B Buluşmalarının yanı sıra Gelecek Fabrikası Alanı, genç girişimciler, start-up’lar, kadın liderler, üniversiteler ve teknoparkların yaratıcılığını görünür kılacak. Bu özel alanda düzenlenecek S2B görüşmeleri, yapay zeka atölyeleri, girişimcilik oyunları ve inovatif eğitim modülleri,

katılımcılara yeni nesil iş modellerini keşfetme fırsatı sunacak. Geleceği şekillendiren fikirlerin ve iş birliklerinin filizlendiği Gelecek Fabrikası’nda, networking oturumları, proje sunumları ve etkileşimli içerikler yer alacak.

Türkiye E-Ticaret Haftası: Dijital Ekonominin Kalbi İstanbul’da Atıyor

Türkiye E-Ticaret Haftası; yatırımcılardan girişimcilere, pazar yerlerinden KOBİ’lere, lojistikten ödeme sistemleri şirketlerine, akademisyenlerden kamu temsilcilerine kadar uzanan geniş bir ekosistemi aynı çatı altında buluşturacak.

“Yapay Zeka ile Dönüşen Ticaret”, “Davranış Bilimi ve Tüketici Zihni”, “Start-up’lar için Yol Haritaları” gibi paneller, sektörün geleceğini tartışmaya açarken; Türkiye E-Ticaret Ödülleri, dijital dönüşümün öncü markalarını, girişimcilerini ve üreticilerini sahneye taşıyacak.

Etkinlik alanındaki masterclass ve workshop oturumları, dijital kampanya tasarımından kullanıcı deneyimine, veri analitiğinden sosyal medya stratejilerine uzanan uygulamalı içeriklerle katılımcılara interaktif bir deneyim ve öğrenme ortamı sunacak. Teknoloji, sanat ve kültürü buluşturan dijital sergiler ve enstalasyonlar ise katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak.