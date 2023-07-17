GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Starlink uyduları Zonguldak semalarında ortaya çıktı
ABONE OL

Starlink uyduları Zonguldak semalarında ortaya çıktı

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için uzaya gönderilen Starlink uyduları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin semalarında ortaya çıktı.

17.07.2023 - 00:28 | | İHA
Starlink uyduları Zonguldak semalarında ortaya çıktı

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi ilçedeki Bozhane Limanı'nın açıklarında görüldü. Gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna ise saniye saniye yansıdı.

GÜNCEL HABERLER

Önce düğünde kavga ettiler sonra silahlar ateşlendi: 1 ölü, 19 yaralı

Önce düğünde kavga ettiler sonra silahlar ateşlendi: 1 ölü, 19 yaralı

Starlink uyduları Zonguldak semalarında ortaya çıktı

Starlink uyduları Zonguldak semalarında ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor