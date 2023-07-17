Starlink uyduları Zonguldak semalarında ortaya çıktı
Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için uzaya gönderilen Starlink uyduları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin semalarında ortaya çıktı.
17.07.2023 - 00:28 | | İHA
Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi ilçedeki Bozhane Limanı'nın açıklarında görüldü. Gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna ise saniye saniye yansıdı.