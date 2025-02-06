SSB Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi alanında anlaşmalara imza atmak üzere Umman'a ziyaret gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile görüştü. Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile Büyükelçilikte bir araya gelen Görgün ve beraberindeki heyet, Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile toplantı gerçekleştirerek potansiyel iş birliği konularını ele aldı. Program kapsamında aynı zamanda ASELSAN Umman Ofisi’nin açılışı da yapıldı.

Umman’a gerçekleştirilen ziyaret, açılan yeni ofis ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ziyaret kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN firmalarının savunma sistemlerinin satışına yönelik önemli sözleşmeler imzaladıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti ile geçtiğimiz aylarda ülkemize ziyarette bulunan Umman Sultanı Sayın Heysem bin Tarık‘ın gerçekleştirmiş olduğu ziyareti akabinde, Türk Savunma Sanayii olarak Umman otoriteleri ile potansiyel iş birliği konularını görüşmek üzere Muskat’tayız. Ziyaret programımız kapsamında; dün Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile görüştük. Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile Büyükelçiliğimizde bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Haluk Görgün, Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile toplantı gerçekleştirerek, potansiyel iş birliği konularını ele aldıklarını kaydederek, “Programımız kapsamında ASELSAN Umman Ofisi’nin açılışını da sektör temsilcilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Ziyaretimiz kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN firmalarımız savunma sistemlerimizin satışına yönelik önemli sözleşmeler imzaladılar.

Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayii alanında imzalanan bu stratejik anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ediyor. Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Umman’ın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.