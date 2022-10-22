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Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Pınar Çelik, tutuklandı.

22.10.2022 - 13:21 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehirde bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Pınar Çelikin, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Çelik gözaltına alındı. Pınar Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Çelikin 2 kız kardeşinin de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı kaydedildi.

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