Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehirde bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Pınar Çelikin, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Çelik gözaltına alındı. Pınar Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Çelikin 2 kız kardeşinin de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı kaydedildi.