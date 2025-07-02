Sosyal medyada dump ne demek? Instagram ve TikTok’ta dump kelimesinin kullanımı

Sosyal medyada dump kelimesinin kullanılma şekilleri

Dump, sosyal medyada en çok şu kelimelerle birlikte kullanılıyor:

photo dump

september dump

köy dump

sunday dump

november dump

june dump

today dump

april dump

july dump

my dump

ağustos dump

september dump

istanbul dump

february dump

karışık dump

düğün dump

Sosyal medyada dump nedir?

Dump, bir sosyal medya platformunda döngü (carousel) formatında yüklenen 3 ila 20 fotoğraf, video klip ve/veya memeden oluşan bir seridir. Görseller genellikle düzenlenmemiş veya rastgele niteliktedir. Bu terim Instagram'da popülerleşmiştir ve hala çoğunlukla Instagram fotoğraf döngü gönderileri için kullanılır.

Dump'ı oluşturan birkaç temel özellik var: Döngü formatında paylaşılan 3-20 görsel öge, genellikle Instagram'daki görsel döngülerini ifade eder, görsel türü genellikle fotoğraf ve/veya memedir (ancak video klipleri de içerebilir), görsel içeriği genellikle bir etkinlik, konu, tema veya estetik etrafındadır, görsel derlemesi genellikle görünüşte alakasız veya rastgele görsellerin bir karışımını içerir ve görsel üretim kalitesi genellikle düzenlenmemiş, doğal ve düşük kalitelidir (lo-fi). Instagram dump'ları, sıradan insanların tatillerden, konserlerden ve diğer yaşam olaylarından fotoğraflarını takipçileriyle paylaşma yolu olarak başladı. Şimdi ise influencer'lar, markalar, ünlüler ve Disney World'den yeni dönen arkadaşınız dahil olmak üzere her türden Instagram kullanıcısı için evrensel bir formattır.

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Instagram'da dump nasıl yapılır?

Bir dump gönderisinin en büyük güzelliği, diğer gönderi türlerine kıyasla 10 kat daha fazla etkileşim potansiyeli elde etmeniz. Sadece birkaç slayt ekleyerek, durağan bir görüntüyü bir hikayeye dönüştürebilirsiniz, bu da bu trendi influencer'lar ve markalar arasında bu kadar başarılı yapan şeydir.

Instagram'da dump şu şekilde yapılır:

Instagram uygulamasında, yeni bir gönderi oluşturmak için alt menüdeki + simgesini seçin. Yeni Gönderi düzenleyicisinde, yüklemek istediğiniz albümü seçin, ardından birden fazla görsel simgesini seçin. Seçimlerinizi yapın; sayılar görsellerin hangi sırayla görüneceğini gösterir. Seçiminizden memnun kaldığınızda, İleri'ye tıklayın. Bir sonraki ekranda, içeriklerinize filtreler ekleyebilir ve ayarlamalar yapabilirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olduysa İleri'ye tıklayın. Son ekranda bir başlık yazabilir, anket ekleyebilir, kişileri etiketleyebilir, müzik ekleyebilir vb. yapabilirsiniz. Dump'ınızı yayınlamak için Paylaş'a tıklayın.

Instagram'da dump paylaşımını biraz zahmetli yapan bir şey var, o da dosya yönetimi. En organize kişiler bile, 10 görselin tamamını telefonuna almak ve paylaşmaya hazır hale getirmek için dosyaları yeniden düzenlemek zorunda.