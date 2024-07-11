GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyada bukalmen, baykuş satanlara ceza!

Sosyal medyada bukalmen, baykuş satanlara ceza!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medyada Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş ve piton gibi ticareti yasaklanan hayvanları satışa sunan kişilere 230 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu.

11.07.2024 - 15:18 | | ANKARA, (DHA)
Sosyal medyada bukalmen, baykuş satanlara ceza!

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürüyoruz. Ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton vb. türler için toplamda 230 bin TL para cezası uygulanmıştır" dedi.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul ve Karaman'da peş peşe iki kan donduran kadın cinayeti! Birini kardeşi diğerini ise eski sevgilisi hayattan kopardı

İstanbul ve Karaman'da peş peşe iki kan donduran kadın cinayeti! Birini kardeşi diğerini ise eski sevgilisi hayattan kopardı

Yunan botundan 'Kızıl Elma'ya müdahale! Tekne hasar aldı, yaralılar var

Yunan botundan 'Kızıl Elma'ya müdahale! Tekne hasar aldı, yaralılar var

Mehmet Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini: Programın en önemli hedefi sürdürülebilir büyüme

Mehmet Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini: Programın en önemli hedefi sürdürülebilir büyüme