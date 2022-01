Sosyal medya uzmanlığı mesleği gelecek vaat ediyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, sosyal medya uzmanlığı dinamikleri ve kariyer imkanları hakkında önemli bilgiler paylaştı.



Herkesin ağzında dolaşan bir iş…



Sosyal medya uzmanının sosyal medya ile ilgili hesaplara içerik hazırlayan, çoklu medyaya göre bilgi üreten, bu içerikleri yayınladıktan sonra güncelleyen, bir sonraki veri sürecini planlayan, gerektiğinde bütçe hazırlayabilen ve içeriğin reklamıyla birlikte diğer tanıtım süreçlerini yöneten kişi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Sosyal medya uzmanlığı yeni bir alan olduğu için herkesin ağzında dolaşan bir iş durumunda. Ama herkesin kafası karışık, çünkü yapılacak ne tek bir iş var ne de bunları görev tanımı ile netleştiren bir sistem. Yani görev tanımı çok katmanlı yeni bir iş sahası olduğu için görev tanımı da kişi, durum ve kurumlara göre şekilleniyor.” dedi.



Sosyal medya uzmanı süreci doğru yönetebilmeli



Her şeyden önce sosyal medya uzmanının birçok konuya hakim olması ve süreci doğru yönetmesinin beklendiğini belirten Doç. Dr. Güder, “Örneğin telif haklarına ve bilişim hukukuna göre davranabilmek için işin yasal zeminini ayarlaması gerekiyor. Yine yapılan içeriğin bütçesini de ayarlaması sosyal medya uzmanından bekleniyor. Kar-zarar-maliyet-vergi gibi işin ekonomik yönünü de hesaplamalı. Kısacası bütün bu ön hazırlığı yapan, sosyal medya platformlarında paylaşımı takip eden ve sonrasındaki süreçlerde aktif rol oynayan kişilere sosyal medya uzmanı deniyor.” ifadelerini kullandı.



İçerik paylaştıktan sonra iş süreci devam ediyor



Sosyal medya uzmanının sadece içerik paylaşan bir çalışan olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Bir kurumun marka kimliğini de yönetir. İçerik paylaşıldıktan sonra da işi bitmez. Sosyal medya uzmanının hazırlanan paylaşımlar yayınlandıktan sonra içeriğin beğeni istatistiğini, hedef kitleden alınacak geri bildirimi takip etmesi gerekir. Bu takip süreci çeşitli adımlardan oluşur. Öncelikle, sosyal medya hesaplarına sahip olacak marka ya da kişinin yaratmak istediği imaj ya da nasıl görünmek istediği önemlidir.” diye konuştu.



Fenomenlere sanatsal menajerlik yapıyorlar



Doç. Dr. Feride Zeynep Güder; ‘İşin hukuki zemini, ekonomik ayarlamaları ve bilginin niteliği kısmının yanı sıra internet ortamında sosyal medyaya içerik hazırlamanın sanatsal yani yaratıcılık yönünü de göz önüne almak gerekiyor’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



“Görsel, işitsel ve sinemasal değeri olan içerikleri hazırlamak için fenomenlerin bir de aktörlük becerisi gibi sahne performansı, sunum ve konuşma becerisinin de olması gerekiyor. Kendi marka değerlerini arttıracak bu paylaşımlarda tek başına bu süreçleri gerçekleştirmek çok yıpratıcı olabilir. Bu yönüyle bakıldığında sosyal medya uzmanı gerektiğinde fenomenlere veya herhangi bir sosyal medya içeriği hazırlayanlara sanatsal destek sağlayan bir menajerdir. Yani ünlü olmak isteyenler eskiden plaklarını Unkapanı Plakçılar Çarşısına getirirdi. Dijitalleşen dünyada her yer Unkapanı, her yer yetenek avcısı menajerlerle dolu. Bu açıdan bakıldığında sosyal medya uzmanı deyip geçmemek lazım.”



Sosyal medya uzmanlığı gelecek vaat eden bir meslek

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, sosyal medya uzmanlarını dijitalleşen dünyada sosyal medya platformlarını yöneten, hızlı düşünebilen ve üretebilen, nitelikli içerik hazırlanmasına katkıda bulunan, gerektiğinde fotoğraf çekebilen, anahtar kelimeler yazabilen çok yönlü süper gazeteciler ve yöneticiler olarak tanımladı ve sözlerini şöyle tamamladı:



“Sosyal medya uzmanının çok hızlı ve pratik olması gerekiyor. Onları gazeteciliğin belki de evirildiği ve süper kahramana dönüştüğü bir dijital süper kahraman olarak düşünebiliriz. Sosyal medya uzmanlığı; yetenek avcılığı, yetenek yönetimi gibi işi ve ürünü pazarlayan, sahiplenen, üreten, sonrasında takibini yapan günümüzün gelecek vaat eden bir mesleğidir. Fütüristik açıdan bakarsak yapay zeka algoritmalarıyla ve metaverse ortamlarla sosyal medya platformlarının ve bu platformlarda parlayan sosyal medya uzmanlığı gibi yeni iş sahalarının gelecekte nereye gideceğini hep beraber göreceğiz ve şaşırmaya devam edeceğiz.”