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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası canlı yayında itiraf etti gözaltına alındı

İş kadını Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaparken 'kokain içiyorum' itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

30.09.2023 - 19:32 | | Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası canlı yayında itiraf etti gözaltına alındı

İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.

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