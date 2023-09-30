Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası canlı yayında itiraf etti gözaltına alındı

İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.