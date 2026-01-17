Haberin Devamı

Dijital çağın küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağlayan devasa ekosisteminde, içerik üreticilerinin hakları artık bir "beka" meselesi haline geldi.

İnternetin sunduğu sınırsız erişim gücü; haberden köşe yazısına, videodan görsele kadar her türlü emeğin saniyeler içinde kitlelere ulaşmasını sağlasa da, bu devasa üretimin ekonomik karşılığı içerik sahiplerine dönmek yerine küresel platformların kasasına akıyor. Türkiye’deki dijital ekonominin büyüklüğü göz önüne alındığında, yerli üreticinin emeğini korumak artık sadece hukuki bir gereklilik değil, ekonomik bir zorunluluktur.

SADECE 2024'TE 158 MİLYAR LİRA UÇTU

Konu hakkında görüş veren pek çok uzmana göre bu platformalar, Türkiye’ye yatırım yapmıyor, istihdam sağlamıyor ancak ülkeden elde ettikleri yüksek gelirleri yurt dışına aktarıyor. Örneğin 2024 yılı verilerine göre X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı platformlara Türkiye’den reklam yoluyla yaklaşık 158 milyar lira aktarıldığı belirtiliyor.

Sosyal medya ergenlik yaşını düşürüyor! X, Meta, YouTube, TikTok müstehcenliği dayatıyor

X, Instagram, YouTube ve TikTok'taki müstehcen içerikli paylaşımlar ve yaratılan çıplaklık algısı çocuklarda hangi olumsuzluklara neden oluyor? Bu içeriklere maruz kalan çocuklarda ergenlik yaşı düşüyor mu? Sanal ağlarda üzerinden oluşturulan bu tür cinsellik algıları toplumsal değerleri nasıl bozuyor? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Dijital çağın küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağlayan devasa ekosisteminde, içerik üreticilerinin hakları artık bir "beka" meselesi haline geldi.

İnternetin sunduğu sınırsız erişim gücü; haberden köşe yazısına, videodan görsele kadar her türlü emeğin saniyeler içinde kitlelere ulaşmasını sağlasa da, bu devasa üretimin ekonomik karşılığı içerik sahiplerine dönmek yerine küresel platformların kasasına akıyor. Türkiye’deki dijital ekonominin büyüklüğü göz önüne alındığında, yerli üreticinin emeğini korumak artık sadece hukuki bir gereklilik değil, ekonomik bir zorunluluktur.

SADECE 2024'TE 158 MİLYAR LİRA UÇTU

Konu hakkında görüş veren pek çok uzmana göre bu platformalar, Türkiye’ye yatırım yapmıyor, istihdam sağlamıyor ancak ülkeden elde ettikleri yüksek gelirleri yurt dışına aktarıyor. Örneğin 2024 yılı verilerine göre X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı platformlara Türkiye’den reklam yoluyla yaklaşık 158 milyar lira aktarıldığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

'DİJİTAL EGEMENLİK' ŞART

Ancak mesele sadece çalınan telif haklarından ibaret değil. Google, Meta, TikTok ve X gibi yabancı platformlar, artık sadece birer iletişim mecrası olmaktan çıkarak Türkiye’nin ekonomik yapısını, toplumsal huzurunu ve milli güvenliğini hedef alan stratejik aktörlere dönüştü.

Milyarlarca liralık reklam gelirini kontrol eden bu yapılar, topladıkları "Büyük Veri" (Big Data) üzerinden algı operasyonları yürütürken yerli medyayı finansal olarak nefessiz bırakıyor. Uzmanlar, "dijital egemenlik" tesis edilmediği takdirde, Türkiye’nin kendi reklam kaynaklarıyla kendi kuşatılmasını finanse eder hale geleceği uyarısında bulunuyor.

SADECE EKONOMİK DEĞİL

Dijital ağlarda üzerinden oluşturulan cinsellik algıları toplumsal değerleri nasıl bozuyor? Tüm soruların yanıtı, CNN TÜRK ekibinden Ceren Meriç'in Vizör haberinde.

Haberin Devamı

Ülkemize yönelik dijital kuşatma tartışmaları özellikle son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündemde geldi. Reklam pastasının X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı sosyal medya platformlarına kayması ve veri tartışmaları, uzmanların uyarılarını da beraberinde getirdi. Türkiye’de hâlâ en etkili kitle iletişim aracı televizyon olarak görülse de sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonları, büyük bir tehditi de beraberinde getiriyor.

Sosyal medya ergenlik yaşını düşürüyor! X, Meta, YouTube, TikTok müstehcenliği dayatıyor

X, Instagram, YouTube ve TikTok'taki müstehcen içerikli paylaşımlar ve yaratılan çıplaklık algısı çocuklarda hangi olumsuzluklara neden oluyor? Bu içeriklere maruz kalan çocuklarda ergenlik yaşı düşüyor mu? Sanal ağlarda üzerinden oluşturulan bu tür cinsellik algıları toplumsal değerleri nasıl bozuyor? İşte detaylar...

Dijital çağın küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağlayan devasa ekosisteminde, içerik üreticilerinin hakları artık bir "beka" meselesi haline geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İnternetin sunduğu sınırsız erişim gücü; haberden köşe yazısına, videodan görsele kadar her türlü emeğin saniyeler içinde kitlelere ulaşmasını sağlasa da, bu devasa üretimin ekonomik karşılığı içerik sahiplerine dönmek yerine küresel platformların kasasına akıyor. Türkiye’deki dijital ekonominin büyüklüğü göz önüne alındığında, yerli üreticinin emeğini korumak artık sadece hukuki bir gereklilik değil, ekonomik bir zorunluluktur.

SADECE 2024'TE 158 MİLYAR LİRA UÇTU

Konu hakkında görüş veren pek çok uzmana göre bu platformalar, Türkiye’ye yatırım yapmıyor, istihdam sağlamıyor ancak ülkeden elde ettikleri yüksek gelirleri yurt dışına aktarıyor. Örneğin 2024 yılı verilerine göre X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı platformlara Türkiye’den reklam yoluyla yaklaşık 158 milyar lira aktarıldığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

'DİJİTAL EGEMENLİK' ŞART

Ancak mesele sadece çalınan telif haklarından ibaret değil. Google, Meta, TikTok ve X gibi yabancı platformlar, artık sadece birer iletişim mecrası olmaktan çıkarak Türkiye’nin ekonomik yapısını, toplumsal huzurunu ve milli güvenliğini hedef alan stratejik aktörlere dönüştü.

Milyarlarca liralık reklam gelirini kontrol eden bu yapılar, topladıkları "Büyük Veri" (Big Data) üzerinden algı operasyonları yürütürken yerli medyayı finansal olarak nefessiz bırakıyor. Uzmanlar, "dijital egemenlik" tesis edilmediği takdirde, Türkiye’nin kendi reklam kaynaklarıyla kendi kuşatılmasını finanse eder hale geleceği uyarısında bulunuyor.

Sosyal medya ergenlik yaşını düşürüyor X, Meta, YouTube, TikTok müstehcenliği dayatıyor

SADECE EKONOMİK DEĞİL

Dijital ağlarda üzerinden oluşturulan cinsellik algıları toplumsal değerleri nasıl bozuyor? Tüm soruların yanıtı, CNN TÜRK ekibinden Ceren Meriç'in Vizör haberinde.

Ülkemize yönelik dijital kuşatma tartışmaları özellikle son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündemde geldi. Reklam pastasının X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı sosyal medya platformlarına kayması ve veri tartışmaları, uzmanların uyarılarını da beraberinde getirdi. Türkiye’de hâlâ en etkili kitle iletişim aracı televizyon olarak görülse de sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonları, büyük bir tehditi de beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

ERGENLİK YAŞI DÜŞÜŞTE

Sosyal medya platformlarına ilişkin tartışmalar sadece ekonomik olarak değil insan sağlığına yönelik de öne çıkıyor.

X, Instagram, YouTube ve TikTok'taki müstehcen içerikli paylaşımlar ve yaratılan çıplaklık algısı çocuklarda birçok olumsuzluğa neden oluyor. Uzmanlara göre içeriklere maruz kalan çocuklarda ergenlik yaşı da düşüşe geçiyor.