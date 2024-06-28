Sonuc.meb.gov.tr sorgulama ekranı | LGS sınav sonuçları belli oldu! LGS sınav sonuçları öğrenme ve LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS sonuçları belli oldu. 2 Haziran’da adaylar LGS sayısal ve sözel oturumlarda ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarını erişime açtı, şimdi tercih maratonu başlayacak. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri araştırması başladı. Öte yandan başvuru şartlarını sağlamadığı halde sınava katılan, başka öğrencinin sınav evrakını kullanan, sınavda kopya çektiği ve verdiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. İşte, LGS sonuçları görüntüleme sayfası…

LGS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI



2024 LGS sınav sonuçları erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada " LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

2 Haziran 2024 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı." ifadeleri kullanıldı.

LGS 2024 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB EBEVEYNLERE YÖNELİK KILAVUZ YAYINLADI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada " Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı.



Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.



Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.



Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda, tercih kontrol listesine de yer verildi.



Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı LGS merkezi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu yayınlanacak.



Kılavuzda öğrencilerin tercih edebilecekleri anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu liselerinin toplam kontenjanları yer alacak.



LGS tercih takvimi de benzer şekilde LGS kılavuzunda yer alacak. Adaylar tercihlerini e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.



LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler yerleştirme için tercih ve yerleştirme esas nakil başvurusunda bulunabilecek.



Tercih yapmaya hazırlanan adayların 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim ortaokulundan mezun durumda olması sınavla öğrenci alan okullar için merkezi sınav puanına sahip olması gerekecek.



Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan

tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.





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