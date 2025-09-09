Sonbaharda bahar sürprizi! Meyve ağacı yeniden çiçek açtı

Elazığ'ın Palu ilçesinde dikkat çekici bir doğa olayı yaşandı. İlçe merkezine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Ali Sert, bahçelerindeki elma ağacının sonbaharda çiçek açtığını fark etti. Daha önce bazı ağaç dallarında mevsim dışı çiçeklenmeye tanık olduğunu belirten Sert, ilk kez bir ağacın tamamının bu dönemde çiçek açtığını gördüğünü ve şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Ali Mert, "Annem beni çağırdı, elma ağacı çiçek açmış dedi. Nasıl olur dedim. Gel gözünle gör dedi. Ben önceki ağaçlar görmüştüm ama bu ağaç komple açmış" dedi.