Son depremler Antalya! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Alanya depremi: 5 Ocak en son nerede deprem oldu?
BoÄŸaziÃ§i ÃœniversitesiÂ Kandilli RasathanesiÂ ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ verilerine gÃ¶re sabah saat 06.21â€™de 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Ocak son depremler listesiâ€¦
05.01.2022 - 07:20 |
AFAD'dan son dakika deprem aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.Â 10.8 km derinliÄŸinde Ã¶lÃ§Ã¼len depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Manavgatâ€™Ä±n yaklaÅŸÄ±k 80 km. aÃ§Ä±ÄŸÄ± olarak belirlendi. Deprem Antalya ve Ã§evresi ile KÄ±brÄ±sâ€™ta da hissedildi. AFAD da depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 5.3 olarak Ã¶lÃ§tÃ¼. Ä°ÅŸteÂ AFAD ve Kandilli Rasathanesi Alanya depremi...
KANDÄ°LLÄ° 5,3Â OLARAKÂ DUYURDU
Kandilliâ€™nin son gÃ¼ncellemesi ve depremin yeri krokisi
05.01.Â 2022, 06:21:14 TSÄ°
BÃ¼yÃ¼klÃ¼k: 5.3
Derinlik: 10.8 km
5 OCAK SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°
KANDÄ°LLÄ° SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°
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