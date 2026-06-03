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GündemSon Dakika: Trabzon-Bayburt Kara yolunda heyelan! Yol çift yönlü trafiğe kapandı
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Son Dakika: Trabzon-Bayburt Kara yolunda heyelan! Yol çift yönlü trafiğe kapandı

03.06.2026 - 09:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Son Dakika: Trabzon-Bayburt Kara yolunda heyelan! Yol çift yönlü trafiğe kapandı

Trabzon-Bayburt kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik Mahallesi’nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtildi.

 

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