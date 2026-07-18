Türkiye'nin en ucuz 10 tatil rotası arasında: Bodrum'a Didim'e gerek bırakmıyor

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Kocaeli'den ilçeye gelen Utku Ozan Kaya ise Akçakoca'nın fiyatlarıyla da dikkat çektiğini söyledi. Kaya, "Benim buraya ikinci gelişim. Çok harika bir ilçeymiş. İlk geldiğimde yağmurlu bir havaya denk gelmiştik. O zaman çok gezememiştim ama şimdi geldik. Doğası da denizi de çok güzel. Çok kalabalık da değil. Akçakoca yaz tatili yapacaklar için ucuz bir şehir. Belediyenin kendi işlettiği sahiller var, oralarda fiyatlar uygun. Otopark burada 50 lira. Marmaris'e gittiğinizde ise 500 lira. Akçakoca hem ucuz hem keyifli bir ilçe" şeklinde konuştu.