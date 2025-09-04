Son 65 yılın en kurak dönemi yaşandı! Hatay'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte ilçedeki cadde ve sokaklar göle döndü. Meydan Mahallesi'nde tıkanan rögarlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rögar kapaklarını temizleyerek biriken suyun tahliyesini sağlayan gençler, çevredekilerin takdirini kazandı. 15 yaşındaki Arda Taha Harputlu ve abisi, vatandaşların ve araçların geçişine yardımcı olmak için ellerine aldıkları sopalarla giderleri açmaya çalıştı. Vatandaşlar, duyarlı davranışlarından ötürü Harputlu kardeşlere teşekkür etti. Yoğun yağış nedeniyle bölgede kısa süreli aksayan ulaşım, gençlerin çabasıyla normale döndü.

Yaşadıklarını anlatan Arda Taha Harputlu, "Sabah saat 07.30'da yağış başladı. Çok şiddetli olunca abimle birlikte dışarı çıktık. Rögar kapaklarını temizlemeye çalıştık. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçemiyordu, araçlar da zorlanıyordu. Sopalarla giderleri açmaya uğraştık. Yolu açınca vatandaşlar bize teşekkür etti, alkışladılar. Herkes çok memnun oldu" dedi.