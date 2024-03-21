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Sokka ortasında tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde İbrahim Halil Öztunç, sokakta tartıştığı babası Hüseyin Öztunç'u (58) bıçaklayarak öldürdü.

21.03.2024 - 13:32 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Sokka ortasında tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti

Olay, dün akşam saatlerinde Mızar Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztunç ile babası Hüseyin Öztunç arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Öztunç, yanındaki bıçakla babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Hüseyin Öztunç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Öztunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan İbrahim Halil Öztunç, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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