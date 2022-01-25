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Şoke eden gerçek telefon mesajından ortaya çıktı! Yasak ilişkisini söylemesin diye...

Ankara'da, 18 yaşındaki kızı Esmanur Çakmak'ı boğarak öldürdükten sonra intihar ettiğini yönünde ihbarda bulunan Hamide Çakmak'ın (37), kızını, yasak ilişkisini eşine söylememesi için öldürdüğü ortaya çıktı.

25.01.2022 - 19:09 |
Şoke eden gerçek telefon mesajından ortaya çıktı! Yasak ilişkisini söylemesin diye...

Hamide Çakmak, geçen pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Mamak'taki evlerinde kızı Esmanur'u iple asılı bulduğu yönünde ihbarda bulundu. Eve giden sağlık ekipleri Esmanur Çakmak'ın öldüğünü belirledi. Polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Y. Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı. Olayın cinayet olduğunu tespit eden polis, babadan şüphelenirken, anne Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü itiraf etti. Hamide Çakmak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ ESMANUR'UN TELEFON MESAJINDAN ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Esmanur ile annesinin telefonlarının incelemeye alındığı, Esmanur Çakmak'ın, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenildi. Çakmak'ın, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Çakmak'ın, kızını boğarak öldürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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