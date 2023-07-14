Sokak ortasÄ±nda ev sahibini tabancayla Ã¶ldÃ¼ren kiracÄ±yÄ± linÃ§ten polis kurtardÄ±

Olay, 12 Temmuzâ€™da ilÃ§eye baÄŸlÄ± Toroslar Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Ä°dris Ã–zmen, iÅŸ yerinin Ã¼stÃ¼ndeki evinde oturan kiracÄ±sÄ± A.B. ile bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine kiracÄ± A.B., tabancayla ev sahibi Ã–zmenâ€™e sokak ortasÄ±nda ateÅŸ etti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan Ã–zmen, saÄŸlÄ±k ekiplerince hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zmen, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

LÄ°NÃ‡ ETMEYE KALKIÅžTILAR

OlayÄ± duyan Ã–zmenâ€™in yakÄ±nlarÄ± ise kiracÄ± A.B. linÃ§ etmeye kalktÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ã¶fkeli grubu zorlukla sakinleÅŸtirdi. KalabalÄ±ÄŸÄ±n elinden zorla alÄ±nan kiracÄ±, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°, ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

Ã–zmen'in cenazesi, otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan GÃ¼neykent MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli ise Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±. (DHA)

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