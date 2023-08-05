Sokak ortasÄ±nda dehÅŸet saÃ§tÄ± TartÄ±ÅŸmayla baÅŸlayan kavga kanlÄ± sona erdi

Olay, 30 Temmuzâ€™da Ziya GÃ¶kalp Mahallesi GÃ¼listan Caddesi'nde meydana geldi. V.Y. ile Ferhat UÃ§ar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada V.Y., yanÄ±ndaki tabancayla Ferhat UÃ§ar'a ateÅŸ etti.

Ä°hbarla olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Batman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan UÃ§ar, kurtarÄ±lamadÄ±. Ferhat UÃ§ar'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekipleri, V.Y.â€™yi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. V.Y., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. (DHA)

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