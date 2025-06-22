'Sokak kedilerine mama vermeyin'! Şehirlerde fare ve yılanlar çoğaldı

Son günlerde yurt genelinde şehir merkezlerinde sıkça görülmeye başlayan yılan popülasyonu, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas'ta kent genelinde birçok işlek cadde ve sokakta görülen yılanlar, video kayıtlarına yansıyor. Uzmanlar ise yılanların sayısının artmasının şehir merkezinde artan fare popülasyonu ile ilişkili olduğunu ifade ediyor. Sokak kedilerinin kendileri için bırakılan mamalardan dolayı fare avlamadıklarını ve artan fare nüfusundan dolayı da yılanların kırsal alanlardan şehir merkezine geldiklerini belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, "Kemirgen popülasyonunun azalması için sokaktaki kedilerin biraz aç kalması, avlanması gerekiyor" dedi.

"YILANLAR FARE İLE BESLENİYORLAR, DOLAYISIYLA ŞEHİR MERKEZİNDE YILAN SAYISI ARTIYOR"

Yılanların fare ile beslendiğini ve bu nedenle de şehir merkezlerine indiklerini belirten Prof. Dr. Uslu, "Biz sistemi bozduğumuzdan dolayı yılanların sayısı bu kadar artıyor. Yılanlar besin aramak için şehre geliyorlar. Fare popülasyonunda ciddi bir artış var. Yılanlar fare ile besleniyorlar. Bundan dolayı da şehir merkezlerinde yılan sayısı artmış oluyor. Farelerin çoğalma nedeni ise fareleri yakalayacak bir kedinin kalmamış olmasıdır. Kedileri hazır mama ile beslediğimiz için kediler artık fare peşine gitmiyor. Sayısı artan fareler sokaktaki kedi mamalarını da yemeye başladı. Yılanlar da farelerin peşinden şehre geliyor. Yılanlarla mücadele edecek yırtıcı kuşlar da gelemiyor. Özellikle yaz günlerinde belirli alanlar dışında mama bırakılmaması gerekiyor. Mama yerine su bırakılması daha iyi olabilir. Kediler zaten kolay bir şekilde mamaya ulaşıyorlar. Fareler de bu mamalardan kolaylıkla beslenebiliyor. Çünkü gece vakti sokaklarda ne insan oluyor ne de kedi. Kemirgenler fareler ise gece besleniyorlar. Farelerden sonra şehir merkezlerinde yılanlar çıktı. Bu, zincirleme reaksiyonunun son adımıdır. Çok sık besleme alanları oluşturmamak gerekiyor. Kediler her türlü beslenebilir. Yırtıcılar kemirgenlerin, kemirgen olan farelerin peşine de kediler düşecektir. Yaz aylarında sokak kedileri kendini besleyebilir. Kemirgenleri kediler yok edebilir. Ama biz kolaycılık yapıp kedilerin önüne mama bırakıyoruz. Kediler artık fare peşinden koşmuyor. Kediler asıl yapmaları gereken işi yapmıyorlar. Bu duruma biz insanların da etkisi de var. Kemirgen popülasyonunun artması için sokaktaki kedilerin biraz aç kalması avlanması gerekiyor. Kediler her türlü karnını doyurur. Kış şartları ağır olduğundan, kış aylarında mama bırakılabilir" şeklinde konuştu.

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"YILANLA KARŞILAŞAN VATANDAŞLARIN KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEMESİ LAZIM"

Yılanla karşılaşan bir vatandaşın yılana müdahale etmemesi gerektiğini ve belediye ekiplerine haber vermesi gerektiğini ifade eden Uslu, "Doğada hiçbir boşluk boş olarak kalmaz. O boşluk mutlaka bir şey ile dolacaktır. Biz kedileri asimile ettik. Kediler artık sokak kedisi değil. Fareler çoğaldı ve onların arkasından yılanlar geldi. Yılanlardan kurtulmak için ilaçlama mı yapacağız? İlaçlama yaparsak ciddi bir halk sorununa dönüşecek. Doğal yollarla mücadele etmek en doğrusu olacaktır. Bir vatandaş yılanla karşılaştığı zaman kendisinin müdahale etmemesi lazım ve Belediye ekiplerini çağırması lazım. Belediyenin bunula ilgili ekipleri var onlar gelip müdahale ediyorlar. O anki durumda hangi yılan zehirli hangi yılanın zehirsiz olduğuna bakamayız onu tespit edecek durum yok. Yılanla karşılaşan vatandaşların yılana kesinlikle müdahale etmemesi lazım. Biz insanlar ekosistemin bozulmasına bilerek veya bilmeyerek katkı sunuyoruz" dedi.