Sokak hayvanları düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanlığına gönderilen kanun teklifi 2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

'BÜTÇE ÜZERİNDEKİ HARCAMANIN YÜZDE 40'I BAKANLIKTAN'

Kanun ile birlikte büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonu sağlamak için hayvan bakımevleri kurmalarına 31 Aralık 2028'e kadar süre tanınacak. Bununla birlikte belediyeler en son bütçe gelirlerinin binde 5'i, büyükşehirler ise binde 3'ü kadar kaynak ayırmakla yükümlü olacak. Belediyeler kanun ile ayrılan bütçelerin üstünde yaptığı harcamaların yüzde 40'lık dilimini Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ödenek olarak alabilecek. Kanun ile belirtilen kaynağı ayırmayan, sahipsiz hayvanları toplamayan, bakımevleri kurmayan belediye başkanı ve yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca sahip olduğu hayvanı sokağa bırakması durumunda 2 bin liralık ceza 60 bin liraya kadar çıkarılacak. (DHA)

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