Söğüt'te 'Beylikten İmparatorluğa' Dijital Müzesi için geri sayım başladı!

Haberin Devamı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi" projesinde sona geliniyor.

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince proje alanında ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla hem mevcut yeşil dokunun korunması hem de alanın daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturulması hedeflendi. Proje kapsamında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ve müze alanında sona yaklaşıldığı öğrenildi.





Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Doğayla uyumlu, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.