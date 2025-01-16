Sofra Kalesi öğrencilere tanıtıldı

Şehit Murat Namdar Ortaokulu öğrencileri, Mersin ve ilçelerinin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan Kültürün İzinde Mersin projesi kapsamında, Softa Kalesi’ne yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda öğrenci katıldı. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikte öğrenciler, tarihi Softa Kalesi’ni ziyaret etti. Etkinlik sırasında rehberler, kalenin ilçe tarihindeki önemini anlatarak, mimari özellikleri ve bölgedeki kültürel mirasın korunmasının gerekliliği hakkında bilgilendirme yaptı. Kaleye çıkan öğrenciler, hem tarih bilincini güçlendiren bilgiler edindi, hem de zirveden manzaranın tadını çıkardı.

Etkinlikle öğrencilerin, hem ilçe tarihi ve kültürünü daha yakından tanımasını sağlamayı, hem de çevre bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi.