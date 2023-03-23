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Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00'de sona erecek.

23.03.2023 - 08:26 |
Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00'de dolacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

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