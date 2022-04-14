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Siyasetçilere kaset kumpası! Eski polisler...

VIP dinleme davasında ceza alan, bazı siyasetçilere yönelik kaset kumpasında da yargılamaları süren iki eski polis, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Tutuklanan sanıklar “Kaçmaktan vazgeçip İstanbul’a dönüyorduk” diye savunma yaptı.

14.04.2022 - 08:51 |
Siyasetçilere kaset kumpası! Eski polisler...

Kamuoyunda VIP dinleme ve kaset kumpası olarak bilinen davaların sanıkları olan iki eski polis, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

Dava dosyasına göre, 9 Mart günü Edirne’nin İpsala ilçesinde FETÖ üyesi şüphelilerin yasadışı şekilde Yunanistan’a geçişlerini engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda bir araç içinde ikisi çocuk 7 kişi tespit edildi. Yakalananlardan eski polisler Abdullah Ataş ve Musab Soyak’ın çok sayıda ünlü ismin dinlenmesine ilişkin ‘VIP dinleme davası’nın ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP yöneticilerine yönelik kaset kumpası davasının sanıkları olduğu anlaşıldı. VIP dinleme davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce her iki sanığın ifadesi SEGBİS ile alındı.

Sanık Ataş, VIP dinleme davası kapsamında 1.5 yıl tutuklu yargılandığını belirterek, şöyle dedi: “Gitmeye karar verdim. Kerhen yaptım, yani içimden gelmeyerek yaptım. Kaçakçılar İpsala’ya yaklaştığımızda fazladan para istedi. Güven vermediklerini anladığım anda vazgeçtim. Şoföre dedik ki ‘Biz bu işten vazgeçtik, sen arabayı döndür, biz İstanbul’a dönmek istiyoruz.’ İstanbul’a giderken polis yolumuzu kesti.” Sanık Soyak da savunmasında, “İstanbul’a dönüyorduk” diye konuştu. Mahkeme iki sanığı da tutukladı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN İLK KİŞİ

Abdullah Ataş, VIP dinleme davası kapsamında 15 yıl, Musab Soyak da 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava Yargıtay aşamasında bulunuyor. Ataş ve Soyak aynı zamanda, Baykal ve MHP yöneticilerine yönelik kaset kumpası davasının da sanıkları arasında. Soyak’ın eski MHP Ankara Milletvekili Bekir Aksoy’un evinin lambalarına böcek yerleştirdiği, Ataş’ın da Baykal’a ait görüntüleri internette yayınlanmadan önce izleyen kişi olduğu iddia ediliyor. (Mesut Hasan Benli-Hürriyet)

 

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