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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti

 Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi.

15.10.2023 - 08:31 | | DHA
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya-Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 4 yolcu ölürken 30 yolcu ise yaralandı. Kaldırılan otobüsün altında ise biri çocuğa ait 3 ceset daha çıktı. Çıkartılan cesetlerle birlikte ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralılar Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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