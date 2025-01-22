Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında SCÜ kampüsü içerisindeki İzzeddin Keykavus Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Eren Öztürk'ten dün akşam yemeği sonrasında haber alamayan yakınları, kaldığı yurda ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer, yaptıkları kontrolde, Öztürk'ü odasındaki banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.