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Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

22.01.2025 - 17:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS, (DHA)

Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eren Öztürk (24), kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında SCÜ kampüsü içerisindeki İzzeddin Keykavus Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Eren Öztürk'ten dün akşam yemeği sonrasında haber alamayan yakınları, kaldığı yurda ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer, yaptıkları kontrolde, Öztürk'ü odasındaki banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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