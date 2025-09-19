GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sivas'ta tarlaya inen köylüler gözlerine inanamadı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım
Sivas'ta tarlaya inen köylüler gözlerine inanamadı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım

Sivas'ta tarlaya inen köylüler gözlerine inanamadı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım

Sivas'ta tarlaya inen köylüler gözlerine inanamadı: Tam 7 metre, hayatımda ilk kez karşılaştım

Sivas'ta görenler gözlerine inanamadı. Tarlasına giden köylü manzara karşısında dondu kaldı. Köylülerden biri 'Ömrümde ilk defa bu zamanda böyle bir şeyle karşılaştım' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Sivas Gürün ilçesine bağlı Suçatı Hacılar Mahallesi'nde elma hasadı yapılan bahçede bir elma ağacı çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması gereken ağaç, eylül ayında yeniden çiçek açtı. Bahçede bir yandan elma hasadı yapan bahçe sahibi Osman Bozkulak, daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

