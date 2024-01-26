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Sivas'ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde, şarampole devrildiği kazada, 14 kişi yaralandı.

26.01.2024 - 14:10 | | Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)/İHA
Sivas'ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 13.00 sıralarında, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Kadıköy Belediyesi'ne ait 34 RT 099 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyünden cenaze dönüşünde, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. 40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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