Sivas'ta ortopedi tartışması! 'Sakatlanan Kayseri'nin yolunu tutuyor'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz haftalarda kupa maçında sakatlanan Çağlayan Menderes’in elinde yaşadığı kırık sonrası ameliyat için Kayseri’ye götürülmesi, konuyu yeniden tartışmaya açtı. Futbolcunun operasyonu, Kayseri'de Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Mehmet Çavuş tarafından gerçekleştirildi. Bu örnek, aslında tekil bir durum değil. Daha önce de Sivasspor’un çeşitli oyuncuları, menisküs, bağ ve kırık gibi operasyonlarda Kayseri’deki hastanelerde bıçak altına yatmıştı.

Sivas’ta sağlık sponsoru var ama ameliyatlar Kayseri’de

Kulübün sağlık konularında şehrin en büyük özel hastanesinden destek alması beklenirken, kritik ameliyatların Sivas’ta değil de Kayseri’de yapılması dikkat çekiyor. Bu durum, “Sivas’ta ameliyat yapılabilecek donanım ve uzman yok mu?” sorusunu gündeme getiriyor.

Taraftarların ve şehirde yaşayanların dile getirdiği eleştiriler de bu noktada yoğunlaşıyor. Sivas’ın Süper Lig’de uzun yıllardır mücadele eden bir takıma sahip olduğu hatırlatılırken, bu seviyede bir kulübün futbolcularının sürekli başka şehirlere gönderilmesi şehir adına bir eksiklik olarak görülüyor.

Sporcu sağlığı için özel ihtiyaçlar



Profesyonel futbolcuların operasyonları sıradan bir ameliyattan çok daha fazla titizlik gerektiriyor. Sporcuların mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilmesi için hem ileri teknolojilerin hem de sporcu sağlığı üzerine uzmanlaşmış doktorların devreye girmesi gerekiyor. Kayseri’nin bu anlamda daha güçlü bir altyapıya sahip olması, Sivasspor’un yönünü bu kente çevirmesine yol açıyor.

Haberin Devamı

Ancak bu tablo, Sivas gibi köklü bir futbol geçmişi olan, Süper Lig deneyimine sahip bir şehrin sağlık yatırımları açısından geri planda kaldığını da gösteriyor. Sivas’ta böyle bir ihtiyaca cevap verebilecek merkezlerin olmaması, futbolcuların yanı sıra diğer profesyonel sporcular için de dezavantaj oluşturuyor.

Taraftarların beklentisi



Sivasspor taraftarları, takımın sık sık başka illere yönlendirilmesini şehir adına üzücü buluyor. Sosyal medyada ve tribünlerde dile getirilen görüşlerde, Sivas’ın kendi bünyesinde sporcu sağlığına yönelik bir “referans merkezi” oluşturması gerektiği vurgulanıyor.

Taraftarlar, şehrin sporcu ameliyatlarını kendi içinde yapabilecek düzeye gelmesinin hem kulüp hem de şehir prestiji açısından önemli olduğunu savunuyor. Çünkü her operasyon için Kayseri’ye gidilmesi, sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda bir itibar kaybı olarak değerlendiriliyor.

Sivas için bir uyarı



Sivasspor’un futbolcularının Kayseri’de ameliyat edilmesi, tek başına bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluk gibi görünüyor. Bu zorunluluk da Sivas’ın sağlık altyapısındaki eksiklikleri gözler önüne seriyor. Özellikle sporcu sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir merkez oluşturulmaması, Sivas’ın bu alanda Kayseri’nin gölgesinde kalmasına neden oluyor.

Haberin Devamı

Kaynak:bizimsivas.com