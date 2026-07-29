Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi olacak kent meydanında sona gelindi
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, yapımı tamamlanmak üzere olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi şantiyesini ziyaret edip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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Kuşadası’nda, Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Depreme dayanıksız olduğu için eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışmada, projenin yüzde 95’lik kısmı tamamlandı.
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da şantiye alanını ziyaret edip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye Meclis üyeleri Çağlayan Erdem ve Hamza Kürkçü’nün de yer aldığı alan gezisinde Başkan Vekili Demirtaş, esnafla da sohbet edip, kent meydanıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Proje tamamlandığında Kuşadası’nın kalıcı bir esere sahip olacağını belirten Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Öncelikle kentimiz uzun yıllardır bir kent meydanının eksikliğini hissediyordu.
Başkanımız Ömer Günel, bu projeyi üst devir hakkı yöntemiyle hayata geçirdiği için Kuşadası Belediyesi’nin cebinden hiç para çıkmadı. Kent Meydanı’nda otoparkımız, ticari ünitelerimiz, iki etkinlik alanı ile nefes alabileceğimiz yeşil alanlarımız bulunuyor.
Kent Meydanı’nın altında 3 katlı ve 600 araçlık bir otoparkımız var. Bu otopark Kuşadası’nın merkezindeki trafik ve park sorununu da çözüme kavuşturacak. Mülkiyeti belediyemize ait olan bu projeyi yaşama geçiren Başkan Ömer Günel’e tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.