Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi olacak kent meydanında sona gelindi

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Kent Meydanı’nın altında 3 katlı ve 600 araçlık bir otoparkımız var. Bu otopark Kuşadası’nın merkezindeki trafik ve park sorununu da çözüme kavuşturacak. Mülkiyeti belediyemize ait olan bu projeyi yaşama geçiren Başkan Ömer Günel’e tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.