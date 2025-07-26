Sivas'ta harekete geçildi! Valilik kararı açıkladı, artık yasaklandı

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Yurt genelinde yüksek sıcaklık, rüzgar ve kuraklıkla birlikte son günlerde yaşanan orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alındı. Tedbirler çerçevesinde Sivas’ta 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11’inci maddesinin (C) fıkrası ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca Orman Yangınlarıyla Mücadele ile ilgili bazı kararlar alındı.

Sivas Valiliği’nce alınan kararlar doğrultusunda 1 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ayrıca ormanlık alanların yakınlarında düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına yasak getirildi.

Valilik’ten yapılan duyuruya göre, "il sınırları içerisinde tescilli ormanlık alanlara 26.07.2025 - 01.10.2025 tarihleri arasında yetkililerden başkasının girmesi yasaklanmıştır.

Başta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olmak üzere sorumluluk alanına göre İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından mesire yerleri dışında, tescilli ormanlık alanlarda piknik yapılamayacağı ve bu alanlara giriş çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşın bilgilendirilmesi ve uyarılması, Ormanlık alanlar içerisindeki mesire yerlerinde vatandaşlarımızın mangal/semaver/ateş yakmasına, il sınırları içerisinde bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca avcı ve çobanların ateş yakmasına müsaade edilmemesi, Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi" kararları alındı.

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Öte yandan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın çıkması muhtemel olan yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması, ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip, muhtemel yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınması, il sınırları içindeki İl Müftülüğünce camilerde orman yangınlarıyla mücadele, ormanların yararları ve orman sevgisini pekiştirilmesine yönelik vaaz veya konuşmalar yapılmasına, muhtemel yangın durumunda, yangının seyir ve vahametine göre Sivas Belediyesi ile ilçe ve belde belediyeleri, İl Özel İdaresi, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görevinde uzman personel, araç, gereç, iş makinelerinin söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmak üzere hazır bulundurulmasına karar verildi.

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Kurallara uymayan vatandaşlara 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari ve adli işlemlerin uygulanması kararları verildi.