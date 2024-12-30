Sivas'ta gece yarısı korkutan deprem
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30.12.2024 - 23:46 |
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi. Depremi AFAD resmi sosyal medyasından duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km
Detay:https://t.co/5ni9MVQLR3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi