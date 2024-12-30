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Sivas'ta gece yarısı korkutan deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30.12.2024 - 23:46 |
Sivas'ta gece yarısı korkutan deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi. Depremi AFAD resmi sosyal medyasından duyurdu.

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