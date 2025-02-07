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Sivas'ta donan baraj gölündeki değişik şekiller dikkat çekti

07.02.2025 - 11:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

Sivas'ta donan baraj gölündeki değişik şekiller dikkat çekti

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Baraj Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Su seviyesinin azalmasıyla eski Pusat köyü kalıntılarının yeniden ortaya çıktığı baraj gölünde, buz tutan yüzey üzerinde çok sayıda çatlak oluştu. İlgi çeken görüntüler, havadan dron kamerasına yansıdı.

Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı, 2008 yılından itibaren su tutmaya başladı. Baraj suyu altında kalan Pusat köyü, eski yerleşim yerinin yakınındaki bir yamaca taşındı.

Sivasta donan baraj gölündeki değişik şekiller dikkat çekti

Köydeki tüm yapılar, kısa sürede su içerisinde kaldı. Köylülerin ibadetini yaptığı caminin minaresiyse su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu. Köylüler yıllarca minarenin şerefe ve külah kısımlarına bakarak, barajdaki su seviyesini gözlemledi.

Sivasta donan baraj gölündeki değişik şekiller dikkat çekti

MEZARLIKLAR ORTAYA ÇIKTI

2022 yılında Sivas kent merkezinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki suyun bitmesi ile Pusat-Özen Barajı'ndan isale hattı çekildi. Hattın tamamlanmasıyla suyun büyük bölümü kent merkezine yönlendirildi. Bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin de yoğun olarak suyu kullanmasıyla barajdaki su seviyesi, büyük ölçüde azaldı. Yağışlar da istenen seviyede olmayınca barajı besleyen kaynaklar yetersiz kaldı. Suyun azalmasıyla birlikte, baraj altında kalan eski Pusat köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Mezarlıklar da suyun çekilmesiyle yeniden ziyaret edilebilir hale geldi.

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Sivasta donan baraj gölündeki değişik şekiller dikkat çekti

Su seviyesinin bir hayli azaldığı baraj gölünün yüzeyi, son günlerde soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Özellikle eski köy yerleşim yerinin bulunduğu alana yakın noktada gölün buz tutan kısımlarında çatlaklar oluştu. Çatlaklar halindeki şekiller, havadan dron ile görüntülendi.

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