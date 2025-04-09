GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'ta bir ortaokulun kermesinde satılan gıdalar öğrencileri zehirledi!
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta bir ortaokulun kermesinde satılan gıdalar öğrencileri zehirledi!

Sivas'ta bir ortaokulun kermesinde satılan gıdalar öğrencileri zehirledi!

09.04.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA)

Sivas'ta bir ortaokulun kermesinde satılan gıdalar öğrencileri zehirledi!

Sivas'ta ortaokulda düzenlenen kermesten aldıkları kek ve kurabiyelerden yiyen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'taki Gazipaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda 5'inci sınıf öğrencileri, evlerden getirilen yiyeceklerle düzenlenen kermeste, kek ve kurabiyeden yedi. Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülünce, öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula sağlık görevlileri sevk edildi. Rahatsızlanan 13 öğrenci tedbir amaçlı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel Haberler

Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı
#Gündem

Bingöl'ü dolu vurdu! bir çok aracın camı kırıldı

Kars'ta aniden basan yağış sele sebep oldu! Evleri su bastı
#Gündem

Kars'ta aniden basan yağış sele sebep oldu! Evleri su bastı

Beşiktaş'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü
#Gündem

Beşiktaş'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü