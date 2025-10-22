Sivaslılar dikkat! CEDAŞ uyardı: 23 Ekim Perşembe günü saatlerce kesinti olacak, işte kesintiden etkilenecek bölgeler

Haberin Devamı

Sivas’ta bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Sivas Elektrik Dağıtım A.Ş. (CEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, kesintiden etkilenecek mahalle ve saat bilgilerine şirketin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

SİVAS,MERKEZ,ŞEYHŞAMİL MAH KISMİ bölgelerinde 23/10/2025 09:00:00 - 23/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,GÜRÜN,AKPINAR KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah. CAMİLİYURT KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah. GÜLLÜBUCAK KÖYÜ GÜLPINAR MEZRASI Mah. GÜLLÜBUCAK KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah. ,GÜLLÜBUCAK Köyü KÖYÜN KENDİSİ bölgelerinde 23/10/2025 09:00:00 - 23/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,GÜRÜN,KARACAÖREN TR ( SUĞUL MAHALLESİ KISMEN ) bölgelerinde 23/10/2025 09:00:00 - 23/10/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,KANGAL,MANCILIK,AVŞARÖREN,GÜRÜN MAĞARA,MEVLÜDÜNAĞALI,IRMAÇ,ÇAKIRIN MEZ.,MÜHÜRKULAK,KIRKPINAR MEZ.,VAHİDİN AĞALI,ÇİFTLİKÖREN bölgelerinde 23/10/2025 09:30:00 - 23/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,ŞARKIŞLA,MAKSUTLU KÖYÜ MAKSUTLU BARAJI DSİ-ÇILĞIN İNŞAAT- RAZİYE KILIÇ- KÖKSAL YILMAZ-YUSUF YILMAZ bölgelerinde 23/10/2025 08:30:00 - 23/10/2025 15:00:00 saatleri arasında Şebeke Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,ŞARKIŞLA,YILDIRIM MAHALLESİ KISMİ bölgelerinde 23/10/2025 08:30:00 - 23/10/2025 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,KOYULHİSAR,GÜZELYURT KÖYÜ ELMAALAN Mah. GÜZELYURT KÖYÜ SAYDERE Mah. GÜZELYURT KÖYÜ SAYDERESİ Mah. ,GÜZELYURT Köyü ELMAALAN Mah. GÜZELYURT Köyü SAYDERESİ Mah. bölgelerinde 23/10/2025 10:00:00 - 23/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİVAS,HAFİK,KOŞUTDERE KÖYÜ bölgelerinde 23/10/2025 09:30:00 - 23/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.