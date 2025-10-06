GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.10.2025 - 13:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Merve Ozan

Sivas'ın gizli lezzeti! Tek malzeme yetiyor, bir anda trend oldu

Sivas yöresine özgü, “boncuk mantı” ya da “su böreği görünümünde çorba” olarak da anılan Sübüra, hem yöresel mutfak meraklılarının dikkatini çekiyor hem de gastronomi dünyasında yeniden keşfediliyor.

Sübüra” kelimesi su ile börek sözcüklerinin birleşiminden türetilmiş olup, geleneksel olarak küçük kare hamurlar hâlinde hazırlanıyor. Hamur, ardından kaynar suyla haşlanıyor, süzüldükten sonra sarımsaklı yoğurt ile karıştırılıyor. Üzerine eritilmiş tereyağında pul biber gezdiriliyor; kimi versiyonlarda kavrulmuş kıyma ya da tereyağında pişirilmiş yumurta ekleniyor.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Son yıllarda yöresel mutfak trendlerinin yükselişiyle birlikte Sivas’ın yerel mutfakları daha çok konuşulurken, Sübüra da gastronomi etkinliklerinde yerini alıyor. Örneğin bir firma tarafından düzenlenen bir yarışmada “Hellim peyniriyle yorumlanan Sübüra” tarifi jüri tarafından öne çıkarak birincilik kazanmıştır.
Ayrıca Hürriyet’te yayınlanan bir yemek tanıtımında, kış günlerinde hem sıcak hem doyurucu bir çorba alternatifi olarak Sübüra tarifine yer verilmiş; basit malzemelerle evde kolayca hazırlanabileceği vurgulanmıştır.

Kültür Bakanlığı’nın “Halk Mutfağı” koleksiyonunda da Sübüra tarifi yer alıyor; devletin kültürel miras kapsamında yöresel yemekleri koruma politikası çerçevesinde Sivas mutfağı çeşitleri arasında Sübüra özellikle tanıtılıyor. Yerel internet siteleri ve yemek portalları, Sübüra’nın tarifini ve yapılışını sıkça paylaşarak bilinirliğini artırıyor.

Gastronomi alanındaki uzmanlar, Sübüra gibi geleneksel tariflerin korunması ve modern mutfaklarla harmanlanmasının bölgesel turizm açısından önemli fırsatlar taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle yöresel yemek rotaları oluşturulması, mutfak festivallerine katılım ve yerel halkın tariflerini gelecek nesillere aktarma projeleri, Sübüra’nın daha geniş kitlelerle tanışmasını sağlayabilir.

