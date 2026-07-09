Kırşehir’de o sokağa akın var! Yaz sezonu açıldı, talebe yetişemiyorlar

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Bir diğer işletmeci Yusuf Uçar da önceki yıllara göre genel satışların gerilediğini ancak turşuluk sezonunun hareketlilik sağladığını söyledi. Uçar, "Tuzcu esnafı olarak bir önceki yılları arıyoruz. Ancak şu anda turşuluk sezonu olduğu için turşuluk tuzlara ilgi oldukça fazla. Kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına talep azaldığı için bu alandaki satışlar da düştü. Turşuluk sezonunun ardından yaprak sarma hazırlıkları için de kaya tuzu tercih edilmeye devam ediyor" diye konuştu. Kırşehir'de kaya tuzu işletmecileri, yaz sezonu boyunca turşuluk ve gıda amaçlı kaya tuzu satışlarının sürmesini beklediklerini ifade etti.