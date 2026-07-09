İçerisi dışarıdan 4 kat fazla oksijenli: Astım hastalarının kaçış noktası oldu

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Yaz güneşi altında her yer kavrulurken, Tokat'ın Pazar ilçesindeki bir tepenin karnında bambaşka bir dünya sizi bekliyor.

Kapıdan içeri girer girmez dışarının sıcağı arkanızda kalıyor. Yıl boyu değişmeyen, ortalama 18 derecelik bir serinlik yüzünüzü buluyor.

Burası, "dünyanın 8. harikası" diye anılan Ballıca Mağarası.

Havası neden bu kadar temiz?



Ballıca'ya girenlerin ilk fark ettiği şey, ciğerlere farklı dolan o hava. Ama bunun sırrı bir efsanede değil, bizzat kayanın kendisinde. Mağaranın ana kayası doğal bir filtre gibi çalışıyor; poleni ve tozu süzüyor. Geriye bol oksijenli, tertemiz bir hava kalıyor.

Öyle ki en geniş bölüm olan Büyük Damlataşlar Salonu'nda, açık havaya göre 4 kat daha fazla oksijen ölçülüyor.

Bu yüzden salonlardaki banklar çoğu zaman dolu. İçeride oturup saatlerce vakit geçiren ziyaretçiler görmek işten değil. Mağaranın astım ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtiliyor.

Yani burası sıradan bir gezi noktası olmaktan çıkmış, bir "nefes alma durağı"na dönüşmüş.

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Dünyada başka hiçbir yerde yok

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Ballıca'yı asıl benzersiz kılan şey ise tavandan sarkan tuhaf, yuvarlak oluşumlar: soğan sarkıtları.

Katman katman büyüyen bu oluşumlara Türkiye'nin hiçbir mağarasında rastlanmıyor. İşte mağarayı dünya ölçeğinde özgün kılan da bu.

Uzmanlara göre Ballıca adeta canlı bir jeoloji müzesi: bilinen bütün mağara oluşum türlerini tek çatı altında topluyor.

Pırasa biçimli sarkıtlar, makarna sarkıtları, dev sütunlar, mağara incileri… Her salon ayrı bir tablo gibi.

Milyonlarca yıl ve çözülemeyen gizem

Mağaranın oluşumu yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başlamış. Beş kat ve dokuz büyük salondan oluşuyor; bunların sekizi ziyarete açık.

Bir de asıl merak uyandıran tarafı var: mağaranın büyük bölümü henüz keşfedilmedi.

Yani bugün gezdi



ğiniz yerler, dev bir yeraltı dünyasının yalnızca görünen kısmı.

Karanlık koridorlarda ise mağaranın en sessiz sakinleri yaşıyor: koloniler hâlindeki cüce yarasalar. Öyle ki bir salona doğrudan adını vermişler — Yarasalı Salon.

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Ziyaretçi akınına uğruyor

2019'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Ballıca, son yıllarda tam anlamıyla keşfediliyor.

Yıllık ziyaretçi sayısı 300 bine yaklaşıyor ve her yıl yaklaşık yüzde 20 artıyor. Sadece haziran, temmuz ve ağustosta 107 binden fazla kişi mağarayı gezdi.

Görmek isteyenler için pratik bilgi: 2026'da tam bilet 60, öğrenci bileti 30 TL. Mağarayı rahat gezmek için yaklaşık 2 saat ayırmakta fayda var.

Yola çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmekte de yarar var; çünkü mağara zaman zaman düzenleme çalışmaları için kapatılabiliyor. Kısacası Ballıca; hem gözü hem ciğerleri dinlendiren, milyonlarca yıllık bir doğa harikası. Tokat'a yolunuz düşerse, bu yeraltı sarayını listenizin başına alın.