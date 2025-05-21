Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yoğun olarak görülüyor! Bu belirtileri taşıyanlar dikkat

Sivas çevresinde baş gösteren ve her yıl birçok kişinin ölümüne neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, havaların ısınmasıyla birlikte tekrar baş gösterdi. Kırsal alanlarda görülen kene tarafından insanlara ve hayvanlara bulaşan virüs, bölgede yaşayan insanların kâbusu oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, KKKA virüsü ile ilgili bilgiler vererek dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

"Kanama ile seyreden bir hastalık"

KKKA virüsünün 2001’li yıllardan itibaren görülmeye başlandığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, "Mart, Nisan aylarıyla başlayıp Ağustos, Eylül gibi son bulan ama bazen de yıl boyunca görülebilen, kanama ile seyreden bir hastalık. Tabii insanlar kenenin hedeflediği canlılar değil ama bildiğiniz gibi kene, kan emerek yaşayan bir canlı. Dolayısıyla bu canlı, kan emmek üzere bir canlı ararken insana rast geldiği zaman tutunuyor ve kan emiyor. Tabii sadece tutunma değil, aynı zamanda kene ile ilgili çeşitli temaslar da olabiliyor. Özellikle bizim yöremizde gördüğümüz şey, hayvandan kene temizleme işi var. Bu kene temizleme sırasında, kenenin vücut sıvılarıyla, bütünlüğü bozulmuş deri ve deri dışındaki mukozaların temasıyla bulaşma olabiliyor" dedi.

Haberin Devamı

Kırsaldan dönünce tarama yapılması önemli

İnsanların bireysel olarak korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bakır, "Özellikle kırsal alanlara gittiğinde kenenin tutunmasını önleyici önlemler alması gerekiyor. Kene, çıplak alan bulduğu zaman kan emmek üzere programlanmış bir canlı ve dolayısıyla bu canlı kan emmek üzere bir canlı ararken insana tesadüf ettiği zaman bulaşıyor. Dolayısıyla bize düşen görev, bu alanlara gittiğimiz zaman vücudumuzun açık bölgelerini kapatmamız gerekiyor. Özellikle ayaklar; uzun pantolon giyip çorabın içine sokmamız gerekiyor ya da çizme giymemiz lazım. Tabii ki kollar da önemli. Yani vücudun herhangi bir noktasını açık bıraktığınız zaman, tesadüf ettiği zaman kene tutunabiliyor. Açıkçası kapalı giyinmek gerekiyor. Tabii ki zor, kırsal alanda çalışan bireyler için kene temasından korunmak önemli bir olay diye düşünüyorum. Tabii ki kırsal alandan döndükten sonra bu kişilerin vücutlarının kene açısından taranmasının yararı var. Çünkü bu kene tutunmuş ise eve geldiğinde bir başka kişi tarafından tespit edilmesi, o kenenin uzaklaştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Bazı belirtiler KKKA virüsü göstergesi olabilir

KKKA virüsünün farklı şekillerde belirtiler gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Bakır, "Bu insanlarımızda halsizlik, kırgınlık, ateş ilk belirtiler olabilir. Vücut ağrıları, baş ağrıları, kas ağrıları, bel ağrısı, karın ağrısı gibi değişik organ ve sistemlerde ağrı, bulantı, ishal olabiliyor. "Kanamalı ateş" diyoruz ama olguların hepsinde kanama görülecek diye bir şey yok. Bir kısmında gözüküyor. Kanama da genellikle görülen olgularda 3-5 gün içinde bu belirtiler ortaya çıkıyor. Zaten belirtiler, şüpheli kene teması varsa ve bu belirtiler de mevcutsa, bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulması gerekiyor. Tedavi olup takip edilmesi açısından bu önemlidir" diye konuştu.