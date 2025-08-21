Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı: 20 araştırma ve öğretim görevlisi alınacak

Haberin Devamı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yayınladığı personel alımı ilanı ile toplam 20 araştırma ve öğretim görevlisinin çalıştırılmak üzere alınacağını duyurdu. İşte ilanın geçerli olduğu tarih, başvuru şartları ve diğer önemli bilgiler...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Personel Alımı Duyurusu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi pozisyonları için personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Bilgileri ve Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.08.2025

21.08.2025 Son Başvuru Tarihi: 04.09.2025 (Başvuruların bu tarihe kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekiyor. Postada yaşanan gecikmelerden üniversite sorumlu değildir.)

08.09.2025 Giriş Sınavı Tarihi: 10.09.2025

10.09.2025 Nihai Sonuç Tarihi: 12.09.2025

Önemli: Başvurular sadece şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Adresleri

Araştırma Görevlisi: İlgili Fakülte Dekanlıkları

İlgili Fakülte Dekanlıkları Öğretim Görevlisi: İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri

İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi: Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü

Merkez Kampüs Genel Adres: T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi, 58140, Merkez Kampüs/SİVAS

Genel ve Özel Başvuru Şartları

Genel Şartlar

657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES: En az 70 puan almak. Merkezi sınav muafiyeti talep edenler için ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

En az 70 puan almak. Merkezi sınav muafiyeti talep edenler için ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Yabancı Dil: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almak.

Not: Uluslararası ilişkiler ve yabancı dille ilgili birimlerde istihdam edilecek öğretim görevlileri için bu puan en az 85 olmalıdır.

Özel Şartlar

Araştırma Görevlisi: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencisi olmak gerekir. 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre atama yapılacak.

Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencisi olmak gerekir. 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre atama yapılacak. Öğretim Görevlisi: En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmak gerekir.

En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmak gerekir. Lisansüstü öğrenim azami süresi dolan veya ilişiği kesilen araştırma görevlileri bu ilana başvuramaz. Pasif (kayıt dondurmuş) öğrenciler de kabul edilmeyecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

Özgeçmiş

Erkek adaylar için askerlik durumu belgesi (terhis, tecil veya muafiyet)

Onaylı Lisans/Lisansüstü mezuniyet belgesi veya e-Devlet çıktısı

Onaylı transkript fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi için)

Onaylı lisansüstü öğrenci belgesi veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

ALES Sonuç Belgesi

Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi adayları hariç)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İki adet fotoğraf (biri başvuru formuna yapıştırılacaktır)

İsteniyorsa onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi

Önemli: Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuranların başvuruları değerlendirilmeyecek. Tüm duyurular üniversitenin web sayfasında yayınlanacak olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Daha fazla bilgi, belge ve ilan edilen kadrolara ilişkin detaylara üniversitemizin resmi web sitesi olan www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.