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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

28.12.2021 - 08:11 | | DHA
Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. İnceleme yapan ekipler, H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 4 arama aparatı, 1 pil, 1 kulaklık aparatı, 2 kürek, 2 çapa, 1 keser, 1 murç, içerisine dedektör konulan 1 torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip ele geçirildi. Ayrıca tümülüs çevresinde yapılan kontrolde zeytinlik içerisinde 1 kazılmış mezar ve 1 üzeri toprakla yeni kapatılmış alan bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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