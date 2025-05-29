Şişli'de yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki! Görenler şoke oldu

Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.

Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi. Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kâğıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.