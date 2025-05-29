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GündemŞişli'de yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki! Görenler şoke oldu
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Şişli'de yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki! Görenler şoke oldu

29.05.2025 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)

Şişli'de yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki! Görenler şoke oldu

Şişli'de bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını, tek gidiş tek geliş olan yola bırakıp gitti. Sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi. Bu duruma sinirlenen çevredeki esnaf ise aracın üstüne Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.

Şişlide yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki Görenler şoke oldu

Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi. Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kâğıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.

Şişlide yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki Görenler şoke oldu

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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Şişli'de yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki! Görenler şoke oldu
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Şişli'de yola bırakıp gittiği araca yazılı tepki! Görenler şoke oldu