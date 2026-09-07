Balıkesir'in festivali üreticinin pazarı oldu!

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Yeşilçomlu ve çevresindeki mahallelerde yetiştirilen kavunlar, festival döneminde bölgeye gelen vatandaşlarla buluşurken, üreticiler açısından da yeni bir satış kanalı oluştu. Yakın köylerden gelen çiftçiler, kendi tarlalarında yetiştirdikleri kavunları Yeşilçomlu Mahallesi’nde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabiliyor.Bölgede kavun üretiminin yaygın olması nedeniyle festival, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazarlayabilmesine imkan sağlayarak tarımsal ticaret hacmine de katkıda bulunuyor. Oluşan hareketlilik, yalnızca kavun üreticilerine değil, mahalledeki esnaf ve diğer işletmelere de ekonomik canlılık kazandırıyor.