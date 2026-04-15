Şişli'de korkunç kaza: Demir korkuluklara çarptı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
15.04.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Şişli ilçesinde hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü demir korkuluklara çarparak durabildi. Otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen 34 FRK 087 plakalı lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

