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Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? DEM Parti'den yeni açıklama geldi

20.04.2025 - 14:55Güncellenme Tarihi:
Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? DEM Parti'den yeni açıklama geldi

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumunu paylaştı. DEM Paarti'den gelen açıklamada, 'İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin X'ten yaptığı açıklama şöyle:

İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır.

Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır.

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