Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta kalp aort damarını yırtılması ve kalp krizi ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Önder hakkında hastaneden yeni bir açıklama geldi. Yapılan o açıklamada "Hayati tehlikesi devam ediyor. Çok yüksek riskli olup tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." ifadesine yer verildi.

"CİDDİ ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ‘Şu an hastamızın tansiyonu normal. Fakat hastamızın şuuru şu an kapalı. Nörolojik çalışmaları devam ediyor. Nörolojik açıdan endişelendiriyor. Ciddi zamana ihtiyacımız var. Uyutma süresi 10 ile 40 gün, hocalarımızla birlikte vereceğimiz karardır.’ dedi.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"NÖROLOJİK DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Hemodinamik olarak iyi stabilite yakaladık. Kalp olarak kısmi iyileşme var. Kalp yönünden beklediğimiz gibi gidiyor. Birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyi. Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Göğüs kapalı, tekrar ameliyat durumu yok. Aort yırtılması tekrar söz konusu değil. Bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Ancak günlük açıklamalar yapabiliriz.

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HASTANE ÖNÜNE PANKARTLAR ASILDI

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri anlatarak hastane önündeki pankartları ekranlara getirdi.

Merve Tokaz, şunları anlattı: TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Önder'in tedavisi devam ediyor. Hem siyaset hem sanat dünyasından toplumun her kesiminden geçmiş olsun dilekleri devam ediyor. Önder'in sevenleri tarafından hastanenin hemen karşısına 'Diren Sırrı abi. Türkiye'nin sana ihtiyacı var' pankartı ile 'Diren ha baboş. Adıyaman halkı seninle' yazılı pankartı asıldı.