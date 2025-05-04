Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, namazın kılınacağı camiye getirildi
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi.
İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı öncesi cami avlusunda kalabalık toplanırken Önder'in annesi tabuta sarılarak ağladı. DEM parti heyeti ve aile üyeleri taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Sabah saatlerinde AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu.
Cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.
Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı.