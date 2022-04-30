Şırnak'tan acı haber geldi! Şehidimiz var...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm.Çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3.JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandı.

Yaralı asker helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" mesajı paylaşıldı.

TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün şehit olduğu haberi, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Saray Kaymakamı Adem Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar’dan acı haberi alan annesi Şermin ve babası Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.